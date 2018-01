Combate à violência é maior preocupação de Alckmin O combate à criminalidade na capital, Grande São Paulo, Campinas e em algumas cidade do Vale do Paraíba e da Baixada Santista é a maior preocupação do governo do Estado. A informação foi dada ontem pelo governador Geraldo Alckmin ao participar da entrega do sistema de esgotos sanitários de Vila dos Remédios e a pavimentação da Avenida Professor Ademar Bolina, em Salesópolis.