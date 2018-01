Combate à corrupção vai ser maior em 2010, diz Tarso

O ministro deu a declaração após apresentar o balanço das atividades da PF em 2009 e ao comentar os mais recentes escândalos de corrupção desmantelados em operações especiais, sobretudo os da Caixa de Pandora, que investiga o suposto caso conhecido como Mensalão do DEM em Brasília. "Estamos satisfeitos com todo o trabalho contra a corrupção que a PF vem fazendo no País", afirmou o ministro. "Esse trabalho vai continuar e vai se aprofundar em 2010."

Tarso Genro reconheceu que tem crescido a sensação de que a corrupção aumentou no País. Mas isso ocorre, segundo ele, porque o combate ao crime organizado e aos crimes de colarinho branco tem sido mais intenso. "Essa sensação ocorre também porque, por muito tempo, a corrupção esteve debaixo do tapete, não aparecia. E, hoje, quanto mais é combatida, mais ela aparece", disse. Segundo o ministro, "isso é bom para o País, para as pessoas honestas, para o Estado e para toda a sociedade".

Ele não quis fazer juízo de valor sobre as últimas descobertas noticiadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, de que parte do dinheiro encontrado em buscas na residência oficial do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (ex-DEM), seria dinheiro marcado pela PF para facilitar a identificação. "Não faço juízo de valor sobre a natureza de provas colhidas. O inquérito ainda está em andamento", disse. "O que tem ocorrido, não só nesta como em todas operações de combate à corrupção, é uma qualidade cada vez maior no inquérito e uma definição maior de responsabilidades, o que pode ser medido pela quantidade de prisões preventivas autorizadas pelo Judiciário."

Em 2009, conforme o balanço divulgado pelo ministro, foram realizadas 281 operações especiais no País de combate à corrupção, lavagem de dinheiro, ao narcotráfico, aos crimes ambientais e outros ilícitos. Das 4.534 prisões realizadas no ano, 75% foram na modalidade preventiva (3.392), que exigem maior rigor na qualidade da prova produzida, o que, segundo o ministro, demonstra o aperfeiçoamento técnico das investigações da PF.