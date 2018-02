Comando petista barra vídeo em sabatina da CNM

O vídeo era um desenho animado de apenas três minutos. Descrevia o calvário de um prefeito - sempre com pires na mão - percorrendo vários gabinetes, em Brasília, com o objetivo de liberar verbas para sua cidade. O personagem acaba preso por pagar a obra com recursos do Orçamento. O vídeo é encerrado com um letreiro contendo os nomes das operações da Polícia Federal.

Embora não tenha sido veiculada, a peça foi citada na última pergunta feita aos concorrentes, provocando desconforto na equipe petista. "Cadê o vídeo?", perguntou o pré-candidato do PSDB, José Serra, dirigindo-se ao presidente da CNM, Paulo Ziulkoski. "Foi encaminhado às assessorias dos candidatos", respondeu ele.

Disposto a explorar o veto promovido pela campanha adversária, Serra não se conteve. "Eu tinha curiosidade de ver esse vídeo", insistiu o tucano. "Foi tirado, provavelmente, a pedidos."

Dilma afirmou desconhecer o vídeo e disse que sua assessoria teria condições de dar esclarecimentos sobre assunto. Ao ser questionada se o desenho poderia constrangê-la, ela respondeu: "Depende do vídeo. O governo federal não teve essa prática de receber prefeitos com pires na mão." A pré-candidata do PT aproveitou para dar estocadas no governo Fernando Henrique Cardoso (1998-2002) e disse achar "fantástica" a comparação - considerada por ela indevida - entre as formas de tratamento aos prefeitos. "Antes, recebiam prefeitos aqui com cães e cassetetes", comentou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A assessoria de Dilma informou que o vídeo "não era condizente com a realidade" e que, nas reuniões com a CNM, externou a insatisfação com seu conteúdo. Argumentou, no entanto, que a decisão de não veicular o desenho foi da própria CNM.

Segundo Ziulkoski, representantes do PT alegaram que a peça seria prejudicial a Dilma por criticar a administração federal. "Mas não falamos do governo atual", observou. "Aquele é o símbolo de todos os governos que, na nossa avaliação, é uma instituição perniciosa para tudo isso que discutimos aqui."