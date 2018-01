Comando militar mobilizará 600 homens contra a dengue O Comando Militar do Leste vai mobilizar 600 soldados, 100 caminhões e 35 quartéis na cidade do Rio para dar apoio à ação dos 2.000 agentes de saúde que participarão da operação contra o Aedes aegypti - transmissor do vírus que causa a dengue. A guerra contra o mosquito, organizada pelo Exército e pela Fundação Nacional de Saúde, começa no próximo dia 4 de fevereiro vai durar, pelo menos, 30 dias. As rondas começarão nas áreas mais atingidas pela epidemia e serão concentradas inicialmente na cidade do Rio e em mais seis municípios do Estado, todos na Baixada Fluminense. A operação, chamada de Dengue 3, vai tentar barrar a escalada da epidemia, que ameaça desbancar o maior surto da doença já registrado no Brasil, ocorrido em 1991 (85 mil casos). O novo balanço da Secretaria Estadual da Saúde revela que, desde o início do ano até ontem, foram registrados 4.492 casos de dengue no Estado. No mês de janeiro inteiro, em 2001, foram notificados 3.960 casos. A Dengue 3 é criticada até mesmo por técnicos da Secretaria Estadual da Saúde. "Um mês não é suficiente para combater o mosquito. Precisamos ter operações como esta todos os dias", afirmou Zamir Martins, coordenador do programa de combate à dengue do Estado. "Sabemos que isso não vai resolver totalmente o problema. Essa é uma operação de emergência, que está tentando cobrir um vazio. A idéia é que estamos ajudando a treinar agentes nos municípios para que eles possam continuar o trabalho no resto do ano", afirmou o diretor-administrativo da Fundação Nacional de Saúde, Celso Tadeu. A Funasa está financiando a operação e vai enviar até o dia 3 de fevereiro mil agentes que, juntos com outros mil do município, vão fazer o combate ao mosquito. Hoje, em uma reunião com o Comando Militar do Leste, a Funasa acertou de pagar R$ 25 para que o Exército dê abrigo, transporte e alimentação a cada agente "importado". O balanço da secretaria revela ainda que, no Estado do Rio, desde o início do ano, ocorreram 87 casos de dengue hemorrágica - ainda bem inferior aos 565 registrados de 1991 - mas com duas mortes confirmadas e outras sete sendo investigadas. A cidade do Rio é o município mais afetado do Estado, com 1.657 casos, sendo 29 hemorrágicos. Os 2 mil agentes realizarão rondas diárias, durante pelo menos um mês, nas regiões mais afetadas pela dengue. O combate ao mosquito será feito da forma tradicional, misturando o fumacê e visitas aos domicílios. Segundo o coronel Ivan Cosme, chefe da Comunicação do Comando Militar do Leste e um dos responsáveis pelo planejamento da operação, o Exército já está pronto para dar apoio à Funasa. "Como daremos apenas apoio logístico, não há problema de treinamento, porque os nossos soldados só realizarão tarefas conhecidas, como fazer o transporte, a alimentação e o alojamento. É diferente do que ocorreu em 1998, quando participamos de todo o combate." Febre amarela O coordenador de combate à dengue do Estado, Zamir Martins, afirmou que a secretaria está preocupada com os riscos existentes com o grande número de mosquitos Aedes aegypti circulando no Rio. Além da dengue, o Aedes também pode transmitir febre amarela. O vírus da febre amarela não existe no Rio, mas um turista contaminado com o vírus poderia reviver uma epidemia da doença. "Nós aconselhamos todos que vão visitar áreas que ainda são infestadas pela doença no Brasil que tomem a vacina, mas não há formas de controlar as pessoas que chegam ao Brasil", explicou Zamir Martins. O coordenador de endemias da Funasa, Fabiano Pimenta, também alertou para o risco da febre amarela. "A infestação da cidade com o mosquito eleva o risco do aparecimento de novas doenças. Quem for viajar tem que vacinar-se", disse.