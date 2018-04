Comando Militar do Leste tem mudança O presidente Lula e o ministro interino da Defesa, general Enzo Martins Peri, assinaram decreto exonerando o general Rui Alves Catão (foto) do cargo de comandante militar do Oeste e nomeando-o comandante militar do Leste - que tem sede no Rio e abrange ainda os Estados de Minas e Espírito Santo. A troca de comando foi atribuída a "necessidade de serviço".