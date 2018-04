Comando do PSDB aguarda comunicado de Serra O comando do PSDB está reunido no fim desta manhã na casa do presidente nacional do partido, senador Sérgio Guerra (PE), em Brasília, para discutir a aliança com o DEM e a iminente retirada da candidatura do senador Alvaro Dias (PSDB-PR) à vaga de vice na chapa encabeçada por José Serra (PSDB) à Presidência da República. A cúpula do partido espera um comunicado de Serra, que está em São Paulo reunido com o presidente nacional do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), para saber como deve proceder.