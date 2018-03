Comando do DEM já dá como certa saída de Kassab

A negociação entre as duas alas foi aberta hoje em São Paulo, num encontro entre o líder do DEM no Senado, José Agripino Maia (RN), representante do grupo majoritário com os ex-senadores Jorge Bornhausen (SC) e Marco Maciel (PE), aliados de Kassab. Amanhã, o partido retoma as negociações com outro encontro reunindo Agripino, o líder da Câmara, Antonio Carlos Magalhães Neto (BA), e o deputado Eduardo Sciarra (PR) e os ex-deputados Indio da Costa (RJ) e Roberto Brant (MG).

"Os dois lados estão abertos para a negociação. Queremos que o prefeito Kassab fique no DEM. Mas, se ele sair, queremos evitar que outros insatisfeitos saiam com ele. E como fazemos isso? Acabando com as insatisfações. É essa a negociação que estamos conduzindo que os senadores Bornhausen e Maciel também estão ajudando a avançar", afirmou Agripino, que deverá ser eleito o próximo presidente do partido.

A proposta dos aliados de Kassab estabeleceria a manutenção da atual Executiva, com apenas duas alterações. A substituição do atual presidente Rodrigo Maia (RJ) por Agripino e a entrada de Marco Maciel na vaga ocupada por Kassab. Com isso, a ala dissidente ficaria extremamente forte, embora seja minoritária internamente.

Agripino afirma que essa posição não é aceita pelo seu grupo por vedar espaço para a entrada de novas lideranças do partido - como os 17 deputados federais que estreiam na bancada esse ano, por exemplo - e por não representar a hegemonia interna do DEM.

"Nem faz sentido essa composição. Temos integrantes da Executiva, como o ex-deputado Moroni Torgan, que nem moram mais no Brasil. Não faz sentido não atualizar essa composição em cima da nova realidade, mas permitindo um espaço que ajude a reunião do partido como um todo harmonioso", diz Agripino. "Não nos interessa ter uma vitória interna que representa a derrota do outro grupo. Queremos o partido unido de novo. E um acordo é feito com todos ganhando alguma coisa e todos cedendo algo", acrescenta Rodrigo Maia.