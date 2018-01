Comando do 1º BPE recebe parlamentares do Rio

A Comissão Estadual da Verdade havia recebido ofício, na tarde desta terça-feira, 20, informando que a corporação não autorizava a visita ao quartel, anunciada para hoje a partir das 11h. Integrantes da comissão, parlamentares e ativistas seguiram mesmo assim para o quartel. No horário previsto para a visita, um oficial, que se identificou como coronel Luciano, permitiu a entrada do presidente da comissão, Wadih Damous, do deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) e dos deputados estaduais Gilberto Palmares e Robson Leite (ambos do PT).

Do lado de fora do quartel, ficaram ativistas dos direitos humanos e ex-presos do Doi, como Paulo Sérgio Paranhos, detido por três meses na década de 70 do século passado. "Fui barbaramente torturado. Não tenho nenhum dente por causa dos choques elétricos aplicados nas sessões de torturas", disse Paranhos.