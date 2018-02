Comando da Conab seguirá com PTB, diz Rossi

O PTB comanda a Conab desde abril do ano passado, quando Rossi deixou o cargo para assumir o Ministério da Agricultura. Rossi disse que "não há segurança" na permanência de Alexandre Magno Aguiar na presidência da estatal. "O Alexandre fez um ótimo trabalho, mas quem vai indicar é o PTB", disse o ministro.

Com um orçamento superior a R$ 5 bilhões por ano e responsável por executar as políticas agrícolas do governo federal, a Conab era cobiçada pelo PMDB de Rossi e pelo PT, cujo indicado seria Silvio Porto, diretor da estatal. Porto já tentou assumir a vaga deixada por Rossi, no ano passado, mas o governo a deu ao PTB.

À época, a vaga foi sustentada pela maioria da bancada do PTB na Câmara, que apoiou Dilma na campanha à sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo com o comando nacional do partido tendo fechado com José Serra (PSDB).