Comando da campanha de Alckmin avaliará pesquisa à noite O comando do pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, vai reunir-se hoje à noite, em Brasília, para fazer uma avaliação do resultado da Pesquisa CNT/Sensus, divulgada hoje pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) que apontou chance de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser reeleito em primeiro turno e queda nas intenções de votos no tucano. A crise na segurança pública foi, segundo a CNT, um dos fatores que afetaram a candidatura Alckmin, embora os entrevistados tenham apontado como principal responsável o governo federal. Na pesquisa, foi feita uma pergunta específica sobre os reflexos dos atentados na campanha da Alckmin, que deixou o governo de São Paulo para concorrer à Presidência. Pergunta igual, no entanto, não foi feita em relação à reeleição do presidente Lula.