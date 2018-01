Com uma hora de atraso, Rui Costa toma posse na Bahia

SALVADOR – Inicialmente prevista para as 8 horas (9 horas de Brasília), a cerimônia de posse do governador da Bahia, Rui Costa (PT), na Assembleia Legislativa começou uma hora mais tarde. Costa chegou ao local às 8h55 e foi recebido pelo presidente da Casa, Marcelo Nilo. No local, o governador e seu vice, João Leão (PP), assinarão o termo de posse. Em seguida, Costa fará o primeiro discurso como novo chefe do Executivo estadual.

Depois, já empossado, o governador segue para a frente do prédio da Governadoria, onde foi montada uma estrutura para que o agora ex-governador Jaques Wagner (PT) faça a transmissão simbólica do cargo ao afilhado político.

Costa e Wagner seguem, após as cerimônias em Salvador, para Brasília, onde participam da posse da presidente Dilma Rousseff. Wagner também assume, na tarde de hoje, o comando do ministério da Defesa.