Com Temer no ataque, governo sofre derrota maior do que esperava Foi dupla a derrota do governo na votação do processo de impeachment na comissão especial da Câmara. Em primeiro lugar, o placar de 38 votos a favor e 27 contrários à aprovação do relatório do deputado Jovair Arantes (PTB-GO) foi bem maior do que o Palácio do Planalto esperava. Em segundo lugar, a votação mostrou que os favoráveis ao afastamento da presidente Dilma Rousseff cresceram exponencialmente. Quando a comissão especial foi formada, eles calculavam ter entre 17 e 20 votos contra mais de 40 do governo.