Com site 'Mineiro brasileiro', Aécio lança base de sua campanha na web

O senador Aécio Neves (PSDB) decidiu inaugurar entre esta quinta-feira, 3, e sexta, 4, a operação digital que será a base de sua campanha na internet. O carro-chefe será o portal www.mineirobrasileiroaecio.com.br. Com ferramentas multimídia, a plataforma será coordenada por Xico Graziano, ex-chefe de gabinete de FHC, e alimentada por uma agência de notícias formada por 10 jornalistas e 3 técnicos.

Entre os espaços criados na página, haverá um blog com críticas à presidente Dilma Rousseff e um canal de vídeos. Outro núcleo composto por 12 profissionais já trabalha fazendo o monitoramento sobre tudo que é falado sobre o tucano nas redes sociais.

Em outra frente, o PSDB foi buscar um ex-marineiro para articular uma rede de "ativismo digital". Ex-presidente do Partido Verde em São Paulo até a saída da ex-ministra Marina Silva da sigla, Maurício Brusadin está introduzindo nas bases tucanas métodos e conceitos "sonháticos". Reuniões batizadas de "rodas de conversa" estão sendo articuladas por ele em várias cidades brasileiras para induzir os militantes do PSDB a se engajarem na defesa de Aécio nas redes sociais. Nesse caso, a plataforma de referência será a página "Aécio Digital", que terá ramificações no Facebook, Twitter e Youtube. A ideia é ter uma linguagem leve e distante do universo político.

O próprio Xico Graziano, que também integrou o primeiro escalão da campanha presidencial de José Sera em 2010, está viajando pelo Brasil e promovendo encontros com potenciais grupos de ativistas virtuais. "Toda a área de comunicação do Aécio hoje trabalha de forma integrada. Nunca vi isso acontecer", diz.

O ex-assessor de FHC advoga a tese de que o investimento em redes sociais é especialmente importante agora porque existe um "jogo sujo comprovado" na internet contra o pré-candidato tucano. "Eu monitoro as redes sociais e vejo o jogo sujo que existe. Perfis diferentes disseminam a mesma mensagem dezenas de vezes. A guerrilha do PT posta vídeos antigos e planta as mesmas infâmias de sempre", diz Graziano. "Distribuir conteúdo positivo sobre o Aécio é a melhor forma de combater o jogo sujo da guerrilha do PT contra ele", completa.