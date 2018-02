Com rombo, campanha de José Serra busca recursos

De acordo com o quadro analisado pelos tucanos, o partido está com mais de R$ 30 milhões no vermelho - chegou a fechar o primeiro turno da eleição presidencial com R$ 22 milhões a menos do que precisava, diante de uma arrecadação de R$ 62 milhões.

A legislação eleitoral prevê que o candidato que disputar o segundo turno deverá apresentar as contas consolidadas até 30 de novembro de 2010. Norma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite que haja arrecadação de recursos depois de terminada a disputa, mas em casos excepcionais: "Exclusivamente para quitação de despesas já contraídas e não pagas até aquela data, as quais deverão estar integralmente quitadas até a data da entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral, sob pena de desaprovação das contas".

Integrantes do comitê financeiro dizem que o partido não deixará dívidas para o diretório nacional porque há promessas da entrada de recursos para honrar compromissos assumidos com fornecedores, como gráficas e equipes de comunicação.

A avaliação é que a campanha deve arrecadar no máximo R$ 40 milhões no segundo turno. Algumas empresas dividiram a contribuição financeira da campanha por meio de parcelas. A expectativa do partido é de que os empresários honrem com o "compromisso" e doem as parcelas restantes, mesmo com a derrota. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.