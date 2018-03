Com Renan e Chinaglia, Lula visita Sarney em SP

Lula foi acompanhado do líder do governo na Câmara, deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP) e do líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL). A visita durou aproximadamente 20 minutos. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Sarney recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas ainda não deixou o setor. Ainda na tarde desta segunda-feira, o hospital divulgará um novo boletim médico sobre o estado geral do senador.

Hoje, o ex-presidente Lula também divulgou uma mensagem em homenagem ao Dia Mundial da Voz, comemorado nesta segunda-feira (16). No vídeo de quase dois minutos, Lula agradeceu o apoio dos profissionais que o atendem desde o início do tratamento contra o câncer na laringe, descoberto em outubro passado. "Tive muito medo de perder minha voz", admitiu.

O tumor na laringe entrou em remissão completa, mas Lula segue tratamento para normalizar sua voz e deglutição. "Continuo fazendo fonoterapia, pois tenho certeza de que minha voz pode melhorar ainda mais", contou. O petista desejou que todos possam ter a mesma oportunidade que ele teve em seu processo de recuperação. "Espero que todas as pessoas que têm o problema que eu tive possam ter acesso ao mesmo tratamento que eu estou tendo", disse.

Lula vem retomando aos poucos sua agenda de encontros e eventos públicos. No último sábado (14), o ex-presidente participou da inauguração do primeiro Centro Educacional Unificado (CEU) de São Bernardo do Campo. Na tarde desta segunda-feira, Lula se encontra com o presidente da Tanzânia, Jakaya Mrisho Kikwete. O encontro será em um hotel da zona sul de São Paulo.