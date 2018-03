Com quadro clínico estável, Alencar tem previsão de alta O quadro de saúde do ex-vice-presidente José Alencar segue estável e o paciente já tem previsão de alta. A informação é da assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde o ex-vice-presidente foi internado no último dia 9 para tratamento de uma peritonite, infecção na membrana que protege a cavidade abdominal.