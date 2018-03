Com PSOL, disputa pela presidência da Câmara chega a quatro candidatos O PSOL decidiu lançar o deputado Chico Alencar (PSOL/RJ) na disputa pela presidência da Câmara, para se contrapor às candidaturas de Marco Maia (PT/RS) e de Sandro Mabel (PR/GO). "Nossa proposta para a Câmara não é corporativista, não queremos construir prédio de gabinetes. Queremos aprovar o fim do trabalho escravo, o fim do voto secreto no parlamento. Queremos a destinação de 10% do Produto Interno Bruto para a educação e temos propostas de transparência e de ética para a Câmara", afirmou o líder do PSOL, deputado Ivan Valente (SP).