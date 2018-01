Com PP, Cunha anuncia 'maior bloco'

Além da indicação de uma vitória no primeiro turno, o peemedebista comemora o fato de o grupo poder fazer as primeiras escolhas para a mesa diretora da Câmara e para as comissões que irão trabalhar durante toda a legislatura. O maior bloco tem direito, de acordo com Cunha, a fazer a escolha antes dos demais. Desta forma, o PMDB exclui PT e PSDB de fazerem as primeiras indicações às comissões.

Cunha tem o apoio do PMDB, PTB, PP, PSC, Solidariedade, Democratas, PRB, PHS e PEN - os dois últimos, considerados nanicos, ainda não haviam sido anunciados como integrantes do bloco.

"O número já passa de 200. À medida que já existe um bloco com 106, dificilmente algum outro vá conseguir atingir.Não tem mais, matematicamente, como passar esse bloco", disse Cunha, na liderança do PP na Câmara. O bloco de 106 deputados é o que apoia Júlio Delgado (PSB-MG), formado por PSB, PSDB, PV e PPS.

O candidato governista, Arlindo Chinaglia (PT-SP) conta com o apoio do PT, do Pros, do PCdoB, do PSD e do PR. O PR cedeu à pressão do Planalto e anunciou na noite deste sábado o apoio a Chinaglia, mas a previsão de Cunha, segundo interlocutores, é de que a maioria do partido vote no bloco do PMDB.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Risco PRB

Pressionado pelo governo, o PRB ameaça reverter o apoio a Cunha e migrar para o bloco de Chinaglia. A mudança colocaria em risco o maior bloco anunciado pelo peemedebista. Cunha classificou nesta noite as notícias de que o partido estaria repensando o apoio como "intrigas". "O PRB está anunciado, estamos cansados de ver essas intrigas sendo colocadas, colocando pessoas de bem à prova todo dia de fofoca", afirmou.

Ele considera certo que parte do megabloco irá se desfazer após a eleição da mesa. "Uma parte continuará junto e na outra parte cada um irá para o seu campo de atuação", afirmou.

Os blocos devem ser formalizados até as 13h deste domingo. Até lá, Cunha - que teve neste sábado três cafés da manhã, três almoços e ainda terá previsão de um jantar - continua na articulação em busca de apoio de partidos nanicos e congressistas que divergem da decisão tomada por seus partidos.