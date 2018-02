Com posse de Lobão, PMDB comandará 5 ministérios Com a posse, hoje, do senador Edison Lobão (MA) no cargo de ministro de Minas e Energia, o PMDB passa a controlar cinco das mais importantes pastas do governo do petista Luiz Inácio Lula da Silva. A cerimônia de posse está marcada para as 16h30, no Palácio do Planalto. Lobão chega ao ministério tendo pela frente a possibilidade de uma crise energética e cede o mandato de senador ao filho Edison Lobão Filho, envolto numa série de suspeitas, a principal delas a de que teria supostamente usado ?laranjas? numa empresa, com o objetivo de sonegar Imposto de Renda. Além do Ministério de Minas e Energia, o PMDB comanda os ministérios da Integração Nacional, entregue ao deputado Geddel Vieira Lima (BA), Agricultura (Reinhold Stephanes), Saúde (José Gomes Temporão) e Comunicações (Hélio Costa). Detém ainda o Ministério da Defesa, com Nelson Jobim, ex-deputado, ex-ministro da Justiça no governo de Fernando Henrique Cardoso e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Mas, por suas características apartidárias, o PMDB não considera que a Defesa seja de sua cota no governo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.