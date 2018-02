Com pedidos, Sarney vive pior dia político desde início da crise

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), teve nesta terça-feira, 30, o seu pior dia político desde o início da crise na Casa. O DEM, o PSDB e o PDT pediram formalmente, depois de reunirem suas bancadas, o seu afastamento do comando da instituição até a conclusão das investigações, o PSOL entrou com representação no Conselho de Ética contra ele e senadores e líderes discursaram no plenário pedindo sua saída temporária.

ESPECIAL MULTIMÍDIA: Entenda os atos secretos e confira as análises

Além disso, foi procurado pelo PSDB com uma alternativa de criação de uma comissão com todos os poderes de realizar mudanças na Casa em troca de não pedir o seu afastamento da presidência. O presidente ficaria em uma posição de "rainha da Inglaterra", mantendo-se no cargo, mas sem poderes efetivos para resolver a crise. Sarney não aceitou. A pressão também partiu da família de Sarney para que ele deixe o comando do Senado.

No plenário, Sarney esteve apenas pela manhã, presidindo sessão solene em comemoração ao 50º aniversário da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, enquanto os partidos decidiam o rompimento com o presidente da Casa. À tarde, quando a pressão aumentou, Sarney ficou em seu gabinete. Durante todo o dia, surgiram rumores de que Sarney se afastaria temporariamente ou até mesmo renunciaria ao cargo. Aliados de Sarney comentam que ele ainda tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o que lhe garante uma maioria para permanecer no cargo. A bancada do PT vai se reunir hoje a noite para tomar uma posição formal.