Com PDT, PCdoB e PSB, Kassab tenta criar terceira via De saída do DEM e próximo do PMDB, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, já articula uma base de apoio com PDT, PCdoB e PSB para consolidar uma "terceira via" política no Estado. Para promover o rearranjo, Kassab sinalizou ontem, em almoço com líderes das três legendas, que mudará de partido até o fim do ano. Ele deve reformular o governo a partir de janeiro para acomodar os novos aliados.