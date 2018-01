Com novo Fies, 'só não estuda quem não quer', diz Dilma A presidente Dilma Rousseff destacou hoje, no programa semanal de rádio "Café com a Presidenta", o financiamento do governo para a formação superior de estudantes em escolas particulares. Dilma disse que, com as novas regras do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), "só não estuda quem não quer". Também afirmou que, desde a gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo tem feito um "enorme esforço" para levar jovens à universidade. "Um país é o resultado da educação que oferece às suas crianças e aos seus jovens. É nisso que eu e meu governo estamos trabalhando todos os dias."