Com música e vigilância, acampamentos do impeachment têm realidades distintas

Não é só o lado do muro ou a convicção política que afasta os dois grupos de manifestantes que ocuparam hoje a Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Reunidos em pontos separados do Distrito Federal, a noite vai terminar de maneira diferente para cada um deles. Enquanto o grupo pró-governo no processo do impeachment acampava no final da noite de sábado embalado por um grupo musical, em uma espécie de vila com comércio improvisado, o outro lado da disputa distribuia pulseiras de identificação e contava com vigias uniformizados circulando pelo local.

A noite não deverá acabar tão cedo para parte dos manifestantes que vieram a Brasília protestar contra o impeachment de Dilma Rousseff. Com mais de 2 mil pessoas aglomeradas ao lado do Estádio Nacional Mané Garrincha, o acampamento se transformou em uma vila com comércio de roupas, eletrônicos, alimentos diversos e artesanato.

Na noite de sábado que antecede a votação da admissibilidade do impeachment na Câmara dos Deputados, um grupo musical anima os manifestantes embaixo de tendas enquanto muita gente já dorme em barracas ou colchões improvisados no local. Um grupo de cerca de 50 indígenas do norte de Minas Gerais também está presente entre os manifestantes. Há muitas famílias, crianças e, segundo lideranças, centenas de ônibus chegarão ao local nas próximas horas, durante a madrugada de domingo.

Os manifestantes também ergueram duas estruturas com paredes de lata onde foram improvisados chuveiros para banho, além de uma calha de 20 metros de comprimento com torneiras. Boa parte do entorno do estádio e do Ginásio Nilson Nelson está tomada por ônibus e carros. O local fica a cerca de 2 km do Congresso Nacional.

Apesar dos pesquisas com parlamentares apontarem um cenário desfavorável para o governo na votação deste domingo, o clima no acampamento pró-Dilma é de festa. Segundo a Polícia Militar, não houve registro de nenhum incidente no local até agora.

Enquando isso, no Parque da cidade, onde estão acampados os partidário pró-impeachment, o acesso ao local passou a ser controlado. Com um megafone nas mãos, um dos manifestantes anunciou a distribuição de pulseiras de papel para as cerca de 500 pessoas que estão na área próxima à Zona Central de Brasília, há 2 km do Congresso Nacional.

“Pessoal, vamos colocar as pulseirinhas, quem não estiver identificado será convidado a se retirar do acampamento”, gritava o rapaz enquanto circulava pelas barracas.

O controle do acampamento também passou a contar com o apoio de vigias uniformizados, que circulam pela área para identificar qualquer movimentação suspeita. Não foi possível verificar se os seguranças estão armados. Questionados pela reportagem, disseram que também são voluntários e que não foram contratados para prestar o serviço.

Apesar de não ter pulseira, a reportagem conseguiu circular tranquilamente entre os manifestantes. O grupo está alojado em um local iluminado do parque e a Polícia Militar do Distrito Federal tem feito rondas próximas ao acampamento.