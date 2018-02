Com mensaleiros, Papula recebe melhor visitantes Familiares de presos no Complexo Penitenciário da Papuda relataram que as visitas de desta quarta-feira, 20, se deram em melhores condições. Eles acreditam que isso é motivado pela prisão dos mensaleiros - José Dirceu, José Genoino e Delúbio Soares -, que estão no complexo desde domingo.