Com liminar, Dias é favorito em Mauá Amparado pelo apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por uma decisão liminar da Justiça, o ex-prefeito Oswaldo Dias (PT), de 66 anos, era o favorito para vencer as eleições em Mauá, município da Grande São Paulo. Prefeito duas vezes entre 1997 e 2004, Dias deve enfrentar Chiquinho do Zaíra (PSB) - até as 23h30, ele tinha 47% dos votos apurados contra 27%. A disputa nas urnas, contudo, ainda terá desdobramentos. O Tribunal de Justiça de São Paulo deve analisar nos próximos meses o mérito da liminar obtida por Dias em primeira instância para participar da eleição - o ex-prefeito teve as contas do último ano de sua gestão reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, e por isso não poderia disputar o pleito. Se Dias vencer no segundo turno e perder na Justiça, haverá nova eleição.