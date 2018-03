Com gripe, Dilma adia para quarta-feira viagem a SP Ainda em recuperação de uma gripe, a presidente Dilma Rousseff decidiu nesta segunda-feira adiar viagem a São Paulo que estava prevista, inicialmente, para esta terça-feira, 30. Dilma deverá cumprir agenda dupla na capital paulista apenas na quarta-feira, 31. O roteiro de agenda dela prevê dois eventos oficiais na capital: às 11 horas, participa de cerimônia do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Urbana, na Prefeitura, e, à tarde, por volta das 14h30, deve visitar um assentamento urbano em Paraisópolis.