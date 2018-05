Com foto de Marina, petistas lançam candidaturas no AC Os nomes dos candidatos Tião Viana, Jorge Viana e Edvaldo Magalhães foram oficializados ontem à noite durante a realização da Convenção da Frente Popular do Acre, coligação que agrega os partidos do PT, PCdoB, PP e PV no Estado. No evento, fotos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, pré-candidata do PT, acompanhavam um banner da presidenciável Marina Silva.