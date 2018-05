Com febre, Pezão volta ao hospital no Rio

RIO - O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), afastado do cargo desde 28 de março para o tratamento de um câncer no sistema linfático (linfoma não Hodgkin), teve febre nesta quinta-feira, 28, e por isso buscou atendimento à noite no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo (zona sul do Rio).

Segundo a assessoria de imprensa do governo do Estado, até as 21 horas não estava decidido se ele permaneceria internado ou voltaria para casa após o atendimento. Pezão havia se afastado do cargo inicialmente por 30 dias, e o cargo foi assumido interinamente pelo vice, Francisco Dornelles (PP).

Na última terça-feira, 26, o governo informou que os médicos de Pezão recomendaram a prorrogação do afastamento por mais 30 dias. No final de maio Pezão será submetido a nova avaliação médica para decidir se voltará ao comando do governo do Estado do Rio.