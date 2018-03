Com Duda Mendonça, Marcelo Crivella lança candidatura no Rio

Sob orientação de Duda Mendonça, o mesmo marqueteiro que fez a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Marcello Crivella (PRB) lançou domingo, 6, a sua candidatura à prefeitura divulgando uma "carta ao povo do Rio de Janeiro", em que afirma que continuará lutando pelo uso das Forças Armadas em obras de infra-estrutura em favelas dominadas pelo tráfico de drogas. Crivella está em primero lugar nas pesquisas de intenção de voto para a prefeitura carioca. É de sua autoria o projeto "Cimento Social", que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Morro da Providência. As obras foram interrompidas pela Justiça Eleitoral depois que três jovens foram mortos por terem sido entregues pelos militares para traficantes de uma favela rival. "A lei diz que projetos sociais não podem ser interrompidos. A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu e espero que nos próximos dias a obra possa continuar", afirmou Crivella. Para ele, as Forças Armadas deveriam ter a mesma atuação que no Haiti, auxiliando nas obras de infra-estrutura. "Por tudo o que (nós, cariocas) sofremos, temos que ter ódio e nojo do tráfico de drogas". O senador, no entanto, esclareceu que o projeto de lei de sua autoria que dá poder de polícia às Forças Armadas é para ser aplicado apenas nas fronteiras nacionais. "Temos que combater o tráfico no atacado, e não no varejo". Nas cidades, ele defende que o Exército continue a realizar e a dar segurança para obras de infra-estrutura. Apesar de aparecer em primero lugar nas pesquisas de intenção de voto, Crivella é o candidato que tem maior índice de rejeição. A principal razão para esse percentual alto, principalmente na zona sul do Rio, é a sua ligação com a Igreja Universal do Reino de Deus, da qual é bispo e sobrinho do fundador Edir Macedo. O senador admitiu que uma das principais razões de ter escrito o documento e lançado a sua candidatura na Barra da Tijuca, bairro de elite da zona oeste, foi a de tentar diminuir essa rejeição nas classes mais altas. Entre os compromissos assumidos, Crivella disse que não irá permitir a discriminação de cultos e nem manifestações de homofobia. Ele também afirmou que dará apoio a festas populares como o Carnaval. "Não temam qualquer tipo de patrulhamento sobre o estilo dessa festa popular conhecida internacionalmente e tão importante para a economia da cidade", discursou. Crivella enfatizou que, caso eleito, escolheria um secretariado técnico. Ele afirmou que nenhum membro da igreja seria nomeado secretário: "O que pretendo com isso é dar uma demonstração clara e inequívoca de que não serei o prefeito de uma instituição religiosa. Mas sim de todas as crenças, de todos os cariocas". Ele também disse que não empregará parentes e não criará novos cargos públicos ou secretarias.