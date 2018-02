Com discurso de mudança, PSB lança Campos ao Planalto Com o slogan de campanha "Coragem para mudar", o PSB lançará no próximo sábado, 28, a candidatura de Eduardo Campos à Presidência da República. Com a presença de aproximadamente 1,2 mil militantes em Brasília, Campos e sua vice, a ex-senadora Marina Silva, farão discursos com um enfoque: a mudança. "Os discursos terão o tom da mudança, de um partido de oposição que quer mudar (o País)", destacou o coordenador da campanha, Carlos Siqueira.