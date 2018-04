Com Dilma e Temer fora, Maia reassume Presidência

A passagem de Dilma pela Argentina será rápida e deve durar menos de 24 horas. A chegada da presidente a Buenos Aires está prevista para as 20 horas de sexta-feira. No sábado, Dilma acompanha a sessão especial de posse de Cristina no Congresso, por volta das 12 horas. Às 15 horas, a presidente vai à Casa Rosada para sessão de fotos e cumprimentos. O retorno ao Brasil deve ocorrer logo depois dessa sessão, com chegada a Brasília prevista para as 20 horas.

O vice-presidente Michel Temer também viaja amanhã para fora do País. Temer vai à Doha, no Catar, participar de encontro do 4º fórum anual da Aliança das Civilizações, iniciativa da ONU que visa a "contribuir para o estreitamento das relações entre sociedades e comunidades de extração cultural e religiosa diversa". São esperadas 2 mil pessoas, entre líderes políticos, empresários e ativistas da sociedade civil. Com a viagem de Dilma à Argentina e de Temer ao Catar, o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), volta a assumir a Presidência da República amanhã.