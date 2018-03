Com Dilma doente, ministros despacham no Alvorada

BRASÍLIA - Ainda convalescente de uma pneumonia, a presidente Dilma Rousseff passou esta terça-feira, 3, no Palácio da Alvorada, residência oficial. Apesar de ter sido orientada pelos médicos a descansar, a presidente despachou ao longo do dia com quatro de seus ministros.

A primeira agenda de Dilma no dia foi com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. O assunto discutido foi a formatação do Plano Nacional de Segurança Pública.

Ainda pela manhã, Dilma recebeu o ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, que centralizou no Planalto as negociações envolvendo a votação do Código Florestal. Também por causa do descanso recomendado pelos médicos, Dilma delegou a Palocci a tarefa de coordenar a terceira reunião do governo federal com o setor de infraestrutura aeroportuária.

À tarde, houve novas reuniões, dessa vez com os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e Gilberto Carvalho, titular da Secretaria Geral da Presidência. Aos interlocutores, a presidente disse que estava se sentindo melhor.

O Estado apurou que Dilma não apresentou febre, sinal de que o novo antibiótico, prescrito em São Paulo no sábado pelo médico Roberto Kalil, está fazendo efeito e que os sintomas da pneumonia arrefeceram. A presidente voltou da viagem à China, no mês passado, com sintomas da doença.

Nesta quarta-feira, 4, Dilma deve despachar no Planalto, mas a agenda oficial até o fim da semana foi alterada, para comportar compromissos mais leves do que o normal. Ontem, mais uma vez, a agenda de Dilma apresentou informações incorretas sobre as atividades da presidente. Constava que Dilma teria despachos internos no Palácio do Planalto, apesar de ter passado o dia no Alvorada.