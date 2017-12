Com demora da reforma ministerial, Furlan sai de férias Diante da indecisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em montar a nova equipe ministerial, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, vai para seu terceiro período de férias em menos de dois meses, dando sinais de que aguarda apenas a escolha do seu substituto para deixar o cargo. Desde o dia 23 de dezembro, o ministro tem tirado períodos de férias e retornado a Brasília apenas para cumprir compromissos oficiais ao lado do presidente Lula. Esta semana, o ministro retornou ao descanso. Furlan tirou férias de 23 de dezembro a 15 de janeiro. Retornou para a finalização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado no dia 22 de janeiro. Na seqüência, viajou a Davos para acompanhar o presidente ao Fórum Econômico Mundial, que terminou no dia 28 de janeiro. De Davos, o ministro voltou a tirar férias, e retornou ao trabalho somente na semana passada, para o anúncio do Programa Nacional de Biotecnologia. Desde esta terça-feira, 13, Furlan está de férias novamente, devendo voltar na semana que vem, após o Carnaval. Contrariando todas as expectativas do início do governo Lula, o ministro Furlan bateu um recorde: é o ministro civil com maior tempo de permanência no cargo. Ele concluiu todo um mandato de quatro anos quebrando o estigma de alguns dos seus antecessores que tiverem passagens curtas pelo cargo. Todas as apostas no começo do mandato eram de que ele e o ministro da Cultura, Gilberto Gil, seriam os primeiros a deixar o governo. A estratégia de Furlan, segundo ele próprio, tem sido "cutucar o ministro da Fazenda sorrindo" e aos poucos conseguir abrir os cofres públicos para a aplicação de medidas de desoneração tributária para investimentos. O prestígio junto ao presidente, no entanto, não poupou Furlan de receber críticas em público. Lula já se queixou de o ministro ter anunciado medidas em estudo antes de estarem concluídas. Também, em várias ocasiões, a área econômica do governo viu com maus olhos as declarações de Furlan defendendo a redução dos juros ou pedindo intervenção no mercado de câmbio para evitar uma valorização maior do real frente ao dólar. Aos poucos, o ministro conseguiu imprimir a sua marca. Nos bastidores conseguiu, aliado ao ministro da Fazenda, Antonio Palocci, derrubar Carlos Lessa da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que, embora fosse seu subordinado, nunca respeitou a hierarquia e fez críticas públicas à política econômica. Aliás, o BNDES é um dos principais fatores que levaram Furlan a pensar em desistir de continuar no governo. Desde o ano passado, o ministro tem dito a Lula que sua condição para permanecer na função é ter o BNDES, de fato, subordinado a ele. Como o presidente Lula não sinalizou nada a respeito, somado a questões de família, o ministro tem dito a assessores que não deseja mais continuar.