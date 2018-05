Com Cristina Kirchner, Lula e Marisa celebram 7 de setembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa neste domingo das comemorações de 7 de setembro, acompanhado de ministros e da presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que está em visita oficial ao Brasil. Lula chegou à Esplanada dos Ministérios, onde se realiza o desfile, acompanhado de dona Marisa Letícia. José Alencar (e), Cristina Kirchner, Lula, Marisa e o neto do presidente no desfile. Foto: Celso Junior/AE Cerca de 30 mil pessoas assistem aos desfiles, segundo estimativas da Presidência da República. Sob um forte calor, o público assistiu Lula e Marisa desfilarem em carro aberto. Aplaudido por populares que agitavam bandeirinhas, Lula foi recebido no palanque pelo vice-presidente José Alencar, pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim, e pelo governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. A presidente argentina acompanha no palanque o desfile militar entre Lula e José Alencar. Outros ministros participam da cerimônia, além do presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia. (com Agência Brasil)