Com 'cartilha', PSDB assegura discurso de oposição A escolha do dia de hoje para lançar as diretrizes de um futuro programa de governo por parte do PSDB tem como um dos objetivos assegurar o discurso de oposição ao atual governo Dilma. Com a candidatura do governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), à Presidência da República, surgiu no retrovisor dos tucanos a possibilidade de perderem um discurso que atende aos descontentes com a gestão do PT.