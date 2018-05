Com câncer, Pezão apresenta melhora, mas permanece internado

RIO - O governador licenciado do Estado do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), apresentou melhora nesta sexta-feira, 8, e tem o quadro clínico considerado estável, de acordo com os médicos do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na zona sul. Pezão faz tratamento contra um câncer no sistema linfático e voltou a ser internado na terça-feira, 5. Ele poderá receber nesta sexta a visita da presidente Dilma Rousseff, que participa de dois eventos na capital fluminense.

A doença foi diagnosticada no mês passado, quando Pezão chegou a passar 19 dias internado. Ele havia recebido alta no dia 31 de março e estava em casa, em Piraí, no interior do Estado, quando teve de voltar ao Rio devido a uma inflamação na clavícula, de acordo com os médicos.

Pezão tem sido medicado com antibiótico intravenoso para tratar do quadro inflamatório. Ele está internado em quarto e ainda não há previsão de alta hospitalar. Pezão tirou licença de 30 dias do governo do Estado. Em seu lugar, está o vice, Francisco Dornelles (PP).