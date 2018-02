Com base em denúncia , Câmara cria CPI do Grampo Telefônico

A Câmara dos Deputados criou nesta terça-feira, 23, a CPI do Grampo Telefônico, que irá investigar supostas escutas telefônicas clandestinas, segundo a rádio CBN. A idéia da comissão surgiu após denúncia dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e publicadas na revista Veja no dia 22 de agosto. Veja Também: Ministros do STF suspeitam que estão sendo grampeados pela PF Tarso diz que denúncia de grampo a ministros do STF é falsa Reportagem da revista mostra suspeitas por parte de ministros de que haveria grampos telefônicos em seus aparelhos. Sem apresentar provas, a revista levanta a suspeita de que teriam sido feitos por pessoas ligadas à Polícia Federal. Em resposta à acusação, o ministro da Justiça, Tarso Genro, disse que são falsas as denúncias de que agentes federais estariam negociando escutas. A proposta da CPI é do deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ) e a comissão deve começar a funcionar no próximo mês.