Com atraso, Senado coloca no ar o Portal da Transparência

Com um dia de atraso, o Portal da Transparência do Senado entrou no ar nesta quarta-feira, 24. O site, que poderá ser conferido pela página do Senado, é uma das medidas anunciadas pelo presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP) para conter a crise que atinge a Casa, mais recentemente marcada pela descoberta dos atos secretos, usados para nomear parentes, amigos, criar cargos e aumentar salários, revelados pelo Estado. A princípio o site seria colocado no ar na última terça.

Veja também:

Confira a lista dos 663 atos secretos criados no Senado

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ESPECIAL MULTIMÍDIA: Entenda os atos secretos e confira as análises

As medidas apresentadas para combater a crise no Senado

Leia a íntegra da defesa do presidente do Senado

O ESTADO DE S. PAULO: Senado acumula mais de 300 atos secretos

A ideia é divulgar todo tipo de informação referente a Casa, desde Orçamento até dados referentes à verba indenizatória, valor de R$ 15 mil que os parlamentares têm direito para custear despesas com seus Estados. A verba indenizatória, no entanto, já vinha sendo divulgada no site do Senado.

O portal traz ainda a execução orçamentária da Casa, as licitações e contratos e a lista de funcionários. Os salários dos servidores ficaram de fora e não foram divulgados. O projeto de divulgação dos salários é de autoria do senador Eduardo Suplicy (PT-SP).