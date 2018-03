Com ameaça de voto contra de aliados, Senado começa a discutir MP 665 Brasília - Começou há pouco no plenário do Senado a discussão que precede a votação da Medida Provisória 665, que cria barreiras para a obtenção do seguro-desemprego e abono salarial. O debate se iniciou momentos após um grupo suprapartidário formado principalmente por parlamentares da base aliada anunciar que vai votar contra o projeto.