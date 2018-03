Com alta aprovação em pesquisa, Campos desconversa sobre 2014

Com a melhor avaliação entre os governantes de 11 Estados na pesquisa CNI/Ibope divulgada nessa quinta-feira, 25, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB) comemorou os 58% de aprovação de seu governo, em entrevista a uma rádio pernambucana, mas desconversou sobre as eleições de 2014. Mesmo costurando a viabilização de sua candidatura à presidência da República, o presidente nacional do PSB manteve a premissa que tem propagado: a de que só se deve tratar de 2014 em 2014. Segundo ele, o momento é de focar na administração do Estado.

"Quanto a eleição, deixa ela ser discutida em 2014. Imagine quanto tempo se perdeu discutindo eleições no início deste ano, quando se tinha um cenário completamente diferente do atual. É melhor a gente cuidar do trabalho e deixar a eleição para tempo que estiver mais próximo efetivamente", afirmou em entrevista à Rádio Folha FM, de Pernambuco, repercutindo a pesquisa.

Campos aproveitou o resultado positivo para agradecer aos pernambucanos. "É claro que eu compartilho esse resultado com toda a sociedade pernambucana, que tem confiado, estimulado, cobrado e nos apoiado.”

Apesar de o índice de avaliação do governador ter sido o mais alto da pesquisa — superando em 17% o segundo melhor avaliado, Beto Richa (PSDB), do Paraná —, Eduardo Campos não vive o seu momento de maior popularidade. Na pesquisa do Datafolha divulgada em novembro de 2010, ele contava com 80% de aprovação. Mesmo sendo pesquisas de diferentes institutos, pode se verificar uma variação grande diante dos atuais 58%.

Costura. Reportagem do Estado nesta sexta-feira, 26, mostra que Eduardo Campos quer o PSB no palanque do governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que tentará a reeleição em 2014. Esta seria uma tática de isolamento do PT na disputa pelo governo estadual.

Campos se aproxima de Aécio Neves, potencial candidato do PSDB à Presidência. A dupla trabalha para que seus partidos estejam juntos nos Estados onde o cenário local mostra uma conjuntura viável, e São Paulo é um dos pilares dessa estratégia. Outro Estado onde PSB e PSDB conversam é Minas Gerais, onde houve troca de comando no diretório estadual dos socialistas, assumindo Júlio Delgado, ligado a Campos e próximo a Aécio, no lugar de Walfrido Mares Guia, amigo pessoal de Lula e apoiador à reeleição de Dilma. Pelo Brasil, os aliados de Campos ‘emparedam’ alas do PSB que ainda apoiam Dilma.