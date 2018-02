Com agenda cancelada, Aécio ficará no Rio com a família O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, viajou na noite de quarta-feira, dia 13, ao Rio de Janeiro para ficar com a família, segundo a assessoria de imprensa do tucano. A agenda de Aécio, que envolvia compromissos no Nordeste esta semana, foi suspensa por tempo indeterminado. A assessoria do candidato informou que Aécio vai aguardar a identificação do corpo de Eduardo Campos para planejar sua ida ao funeral.