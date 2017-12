Com a Secretaria dos Portos, PSB reafirma apoio a Lula Depois de uma reunião de seis horas, a executiva nacional do PSB reafirmou, nesta sexta-feira, em Recife, seu apoio integral ao governo Lula. O senador Renato Casagrande (ES), que até quinta havia reclamado do desconforto e da situação de "desequilíbrio", ao se referir ao restrito espaço ocupado pelo partido no governo, disse agora que a situação se equilibrou com o convite do presidente para que o ministro da Integração, Pedro Brito, seja mantido na equipe à frente da Secretaria dos Portos, com status de ministro. A governadora do Rio Grande do Norte, Wilma Faria (PSB), que teve de deixar a reunião um pouco antes do seu término, em um hotel no bairro de Boa Viagem, na zona sul, e disse estar "inquieta". "O partido precisa ser mais ousado", disse. O presidente nacional do PSB, governador de Pernambuco Eduardo Campos, disse que na próxima semana tem reunião do bloco aliado do presidente e vai levar a preocupação de integrar pleitos dos governadores do PSB.