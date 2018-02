Com a Copa, Câmara só retomará trabalhos em julho Em clima de Copa do Mundo, os deputados já anteciparam as férias e só voltarão ao trabalho em julho. Com a obstrução de cinco partidos que pressionam pela votação do projeto de decreto legislativo para barrar os conselhos populares da presidente Dilma Rousseff, a sessão deliberativa desta tarde foi suspensa. Até as 15h45, apenas 164 parlamentares registraram presença.