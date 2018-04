Com 52,2% do votos, Wosgrau fica no cargo

O prefeito de Ponta Grossa (120 km de Curitiba, no sul do PR), Pedro Wosgrau Filho (PSDB, em coligação com DEM e outros nove partidos), de 61 anos, foi reeleito com 52,26% dos votos válidos (89.538 votos) contra 47,74% (81.782 votos) de Sandro Alex, da coligação entre PPS e PP. Em quase dois séculos de existência do município de Ponta Grossa, é a primeira vez que um político ocupa a prefeitura pela terceira vez. Wosgrau é engenheiro civil e empresário do setor de construção e exportação de madeira.