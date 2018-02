Com 41%, Marta dispara na corrida pela Prefeitura, diz Ibope

Com 41 % das intenções de voto, a candidata Marta Suplicy (PT) disparou na corrida pela Prefeitura de São Paulo, segundo pesquisa encomendada pelo O Estado de S.Paulo e pela TV Globo, divulgada nesta sexta-feira, 15. A candidata do PT havia registrado 34% na última pesquisa. Já o candidato Geraldo Alckmin (PSDB) caiu de 31% para 26%. Com uma margem de erro de três pontos porcentuais, Marta abriu uma vantagem de 15 pontos. Na pesquisa anterior, os candidatos estavam tecnicamente empatados na pesquisa induzida - 34% de Marta contra 31% de Alckmin. Veja também: Confira os números da pesquisa Ibope Crivella sobe 5 pontos e amplia liderança no Rio Candidato apoiado por Aécio não deslancha e PC do B lidera Candidato do PT à prefeitura do Recife abre dez pontos Cientista político comenta a liderança de Marta Perfil dos Candidatos Guia do Eleitor Os números divulgados hoje mostram ainda que o atual prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (DEM) perdeu dois pontos nas intenções de voto - caiu de 10% para 8%. Já o candidato do PP, Paulo Maluf, e a candidata do PPS, Soninha, ficaram no mesmo patamar - em 9% e 2%, respectivamente. Do total de entrevistados, 7% dizem que votarão nulo, 4% ainda não sabem em quem vão votar e 1% não respondeu. A pesquisa mostra ainda que nas projeções de segundo turno para as eleições à Prefeitura de São Paulo, Marta venceria o pleito. Na disputa com Kassab, a petista aparece com 55% contra 30%. Num enfrentamento com Alckmin, o resultado é mais apertado, mas a petista venceria o pleito com 47% das intenções contra 42% do tucano. Num hipotético segundo turno entre Alckmin e Kassab, o tucano venceria com 57% contra 20% Rejeição Na pesquisa, o índice mais alto de rejeição é do candidato Maluf: 50% declararam que não votariam nele "de jeito nenhum". Em segundo lugar nessa categoria aparecem empatados a petista Marta Suplicy com restrição de 27% do eleitorado da Capital e o prefeito Kassab também com 27%. O candidato do PSDB é o que aparece com o mais baixo índice de rejeição entre os candidatos competitivos: 11% disseram que não votariam nele. A pesquisa Ibope, contratada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo foi a campo entre os dias 12 e 14 de agosto e entrevistou 805 eleitores da Capital. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos porcentuais. A pesquisa está registrada na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, sob número 01700108.