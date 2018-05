Com 26 deputados do PSD apoiando impeachment, Kassab diz que bancada é 'soberana'

BRASÍLIA - O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, disse a deputados de seu partido, PSD, nesta quarta-feira, 13, que acatará a decisão tomada pela bancada em relação ao apoio ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Dos 36 deputados do partido, estima-se que ao menos 26 sejam a favor do impeachment. Favoráveis ao governo, apenas cinco. "A bancada é soberana", disse o presidente licenciado do PSD, segundo um participante da reunião.

Deputados contrários ao governo querem uma definição sobre um eventual desembarque do governo até esta quarta. A entrevista coletiva sobre a posição final da bancada do PSD na Câmara está marcada para as 19 horas.

Os parlamentares do PSD já haviam sido liberados para votar como quisessem. Os deputados discutem se a orientação do partido no dia da votação será pela liberação da bancada ou se será pelo "sim" ao seguimento do processo para o Senado. A maioria é pelo apoio claro ao impeachment.

Os deputados também querem discutir a questão do desembarque do governo e da entrega dos cargos. Tomada a decisão, devem ir a Kassab para comunicá-lo e pedir para que convoque até quinta, 14, uma reunião da executiva nacional do PSD, a quem cabe tomar este tipo de decisão. O presidente da Comissão que analisou o processo de impeachment, Rogério Rosso (PSD-DF) deve ter uma conversa particular com Kassab.