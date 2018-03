Com 14 partidos, 'Blocão' faz manifesto de apoio a Temer Os 14 partidos que apoiam a candidatura do deputado Michel Temer (PMDB-SP) à presidência da Câmara assinarão um documento reafirmando o compromisso com a eleição de Temer e dos demais candidatos aos cargos da Mesa Diretora acertados entre essas legendas. As bancadas desses partidos somam 424 deputados, mas há dissidências, e não existe garantia de que todos votarão em Temer. O documento está sendo elaborado em reunião que ocorre esta tarde no apartamento de Temer com os líderes, em Brasília. Segundo participantes do encontro, os partidos decidiram formalizar amanhã a criação do chamado "Blocão". Com isso, essas legendas terão o direito de escolher os ocupantes da maioria dos cargos da Mesa Diretora. Os partidos que apoiam Temer são, além do PMDB: PT, PSDB, DEM, PTB, PR, PPS, PV, PDT, PTC, PRB, PHS, PT do B, PSC.