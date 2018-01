Coluna Prestes percorreu o País Luís Carlos Prestes entrou para a história no dia 5 de outubro de 1924, quando se insurgiu em São Ângelo (RS) e se juntou à tropa comandada por Miguel Costa que abandonou São Paulo durante a Revolução de 1924. "Constituímos então uma divisão, sob o comando do general Miguel Costa, com duas Brigadas. A do sul sob meu comando, e a de São Paulo, sob o comando do coronel Juarez Távora", declarou ao Estado em 1978. Estava criada a coluna Miguel Costa-Prestes que, entre 1924 e 1927, percorreu 13 Estados do País na tentativa de derrubar o governo federal e as oligarquias políticas, bandeiras do Movimento Tenentista.