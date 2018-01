Colombo fala em reforma na gestão de SC e diz que não será 'o mesmo governador'

Segundo ele, a reforma na gestão passará pela economia de recursos, com corte de cargos e melhor acompanhamento nos processos administrativos. "Declaro inaugurado um novo tempo, prometendo ainda mais trabalho, dedicação e foco", acrescentou.

Durante o discurso, Colombo também citou sua vitória nas urnas e qualificou o povo catarinense como "corajoso, mas cordial; forte, mas sem deixar de ser solidário". A cerimônia de posse ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado.

Colombo enumerou ainda alguns dos feitos da primeira gestão. De acordo com o governador, Santa Catarina tem a melhor taxa de geração de empregos do Brasil, houve a instalação da fábrica da BMW no Estado e a abertura do mercado estrangeiro às exportações de carne suína catarinense. Ele também destacou as dificuldades, principalmente as crises na segurança pública de 2012 e 2014, e falou sobre os futuros investimentos em infraestrutura e nos municípios.

Antes do discurso de Raimundo Colombo, a fala de seu vice, Eduardo Pinho Moreira, também abordou a necessidade de mudanças. Médico de formação, ele buscou analogias na medicina: "Quem aqui já não levou um susto e precisou mudar hábitos, reinventar-se? Assim como os cardíacos, podemos nos reinventar".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Moreira lembrou ainda de sua participação na instalação das polêmicas SDRs (Secretarias de Desenvolvimento Regional). Apontadas como os principais cabides de emprego na estrutura administrativa, os 36 órgãos espalhados pelo Estado passarão por reformulações no novo plano de gestão, até mesmo com corte de cargos.