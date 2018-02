Colombiana recebe prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa

A colombiana Catalina Botero, relatora de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos, recebeu nesta terça-feira, 19, o Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa de 2014, concedido pela Associação Brasileira de Jornais.

Na CIDH, Catalina é responsável, desde 2008, pela promoção da liberdade de expressão como um dos direitos humanos que devem ser respeitados pelos governos dos países integrantes da OEA.

A entrega do prêmio, no 10º Congresso Brasileiro de Jornais, foi feita por Francisco Mesquita Neto, diretor presidente do Grupo Estado, vice-presidente da ANJ e responsável pelo Comitê de Liberdade de Imprensa da entidade.

Ao discursar, Catalina, cujo mandato se encerra neste ano, agradeceu pelo apoio que o Brasil deu a seu trabalho, o que, segundo ela, ajudou a garantir a sobrevivência do órgão que comanda.

"Deixo uma Relatoria que sai fortalecida após tantas batalhas, e que, com certeza, poderá aumentar seu impacto em toda a região, em particular nos lugares onde o crime organizado ou o espírito autoritário tentam calar a imprensa livre ou impedir o acesso dos cidadãos às informações, e das minorias ou dos opositores à esfera da opinião pública."